"Fate qualcosa per lo scempio della fontanella di parco Kennedy"

"Sono una cittadina della mia amata Vercelli.... Citta d'arte. Chiedo di fare qualcosa per quello scempio della fontanella di Parco Kennedy... Tanto discussa, anche in passato".

La segnalazione di una lettrice evidenzia lo stato della fontanella, attualmente chiusa a causa delle possibili gelate come tutti gli erogatori d'acqua pubblici cittadini, uno dei simboli dell'accoglienza per chi arriva in città dalla stazione....e non è uno spettacolo edificante.

Sicuramente sarebbe il caso di ripulirla, invitando gli incivili a smetterla di usarla come cestino dei rifiuti. "Se non puo essere utilizzata, chiudetela in un plexiglass, aggiungete cestini spazzatura. Ripulitela per restituirle il suo umile splendore....", suggerisce la vercellese.