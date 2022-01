Alessandro Triggianese nuovo segretario generale della Fiom Cgil

Fiom Cgil Vercelli Valsesia: l'assemblea Generale della Fiom Cgil Vercelli Valsesia ha eletto Alessandro Triggianese segretario generale della Federazione Impiegati Operai Metallurgici. Classe 1978, sposato con una figlia di 12 anni, è entrato nel mondo del lavoro nel 1995 come metalmeccanico attrezzista alla Faspa di Alice Castello e, nel febbraio del 2000, con la stessa mansione, passa alla Gammastamp di Bianzè.

Nel 2005, per la prima volta, si candida e viene eletto sia rsu che rls per la Fiom Cgil ed entra a fare parte del direttivo di categoria e del direttivo camerale Cgil Vercelli Valsesia. Incomincia un distacco sindacale nel 2008 in Fiom che si ripete nel 2015 e, nel 2016, gli viene assegnato il ruolo di delegato di bacino nel settore delle aziende artigiane e come funzionario in Fillea. Nel 2018 è eletto segretario generale di Nidil (Nuove Identità di Lavoro) provinciale e da marzo 2020 gli viene assegnato anche il ruolo di responsabile del settore chimico per la Filctem vercellese. Fino ad arrivare, al gennaio 2022, al nuovo incarico in Fiom dove viene eletto con l’80 % dei voti a favore, succedendo a Ivan Terranova, a cui vanno i ringraziamenti della Camera del Lavoro per quanto realizzato in questi anni a guida della Fiom VcVal e un augurio per la continuazione dell'attività sindacale con un altro incarico.