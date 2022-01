Vercelli: sabato 22 gennaio inizia novena per la festa di don Bosco

Tutto pronto, anche nella città di Vercelli, per i festeggiamenti di fine mese in onore di San Giovanni Bosco. Gli appuntamenti di preghiera, come di consueto, si svolgeranno al Sacro Cuore, la parrocchia del rione Belvedere che, insieme a quelle di Sant'Antonio all'Isola e di Santa Cecilia a Caresanablot, fa parte della Comunità pastorale n. 18. La tradizionale novena di preparazione spirituale si svolgerà da oggi, sabato 22 gennaio, fino al prossimo sabato 29 (ad esclusione di domenica 23) durante la messa delle ore 9 in cui verrà proposto un pensiero di don Bosco diverso per ciascun giorno; le liturgie eucaristiche del mattino saranno visibili in live streaming sul profilo Facebook del parroco, don Augusto Scavarda sdb.

La prossima settimana, poi, ci saranno degli ulteriori momenti di preghiera pomeridiana, dalle ore 17.30 alle 18, caratterizzati dal ricordo di importanti figure salesiane. Questo il calendario dettagliato: lunedì 24, memoria di San Francesco di Sales, animazione a cura della Comunità salesiana vercellese; martedì 25, dedicato alla Beata Alexandrina Maria da Costa, animazione con i Salesiani cooperatori; mercoledì 26, dedicato al Beato padre Francesco Pianzola, animazione con le suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace (meglio conosciute come “pianzoline”); giovedì 27, dedicato al Beato Alberto Marvelli, animazione con gli ex allievi salesiani; venerdì 28, dedicato a Michele Magone (uno dei ragazzi di don Bosco), animazione dei ragazzi del catechismo.

Un'altra iniziativa si svolgerà nella serata di venerdì 28 gennaio, sempre al Sacro Cuore, a partire dalle ore 20.30, con la Famiglia salesiana di Vercelli che presenterà “Fate tutto per amore, nulla per forza”, ovvero la “Strenna” per il corrente anno 2022 del Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime sdb. Ad animare l'incontro saranno don Alberto Goia sdb e suor Carmela Busia.

Domenica 30 gennaio, festa esterna di don Bosco, alle ore 10.30 messa solenne celebrata da don Michele Molinar sdb, Vicario ispettoriale e delegato dei Salesiani cooperatori, con la promessa di tre giovani per entrare a far parte, anche loro, degli stessi cooperatori.

Nel grande giorno della festa liturgica di San Giovanni Bosco, lunedì 31 gennaio, le celebrazioni eucaristiche saranno due: alle ore 10.30, officiata da don Guido Candela sdb, direttore della locale Comunità salesiana, con benedizione del pane; alle ore 18, presieduta dall’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, con altra benedizione del “pane di don Bosco”.