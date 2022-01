Vercelli: il 22 gennaio preghiera ecumenica in Sant'Andrea

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2). E’ questo il versetto biblico che quest'anno è stato scelto come “spunto” di riflessione per le celebrazioni in occasione della “Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani”. L'iniziativa religiosa, come sempre, si svolge a livello internazionale e coinvolge ovviamente anche la città di Vercelli. Il primo appuntamento è in programma per quest'oggi, sabato 22 gennaio, alle ore 16 nella basilica di Sant'Andrea, con la preghiera ecumenica contestualmente presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo (per la Chiesa Cattolica), dal pastore Stanislao Calati (per la Chiesa Evangelica Valdese) e da padre Iulian Paun (per la Chiesa Ortodossa Rumena).

La prossima settimana, sabato 29 gennaio, l'intenzione per l'unità dei cristiani sarà nuovamente riproposta in Sant'Andrea, ma con orario serale dalle 21, nel contesto de “Un canto nella notte”. In questo ottavario della Settimana di preghiera 2022 (dal 18 al 25 gennaio) tutte le varie Comunità pastorali della diocesi di Vercelli sono state invitate a organizzare una celebrazione eucaristica proprio per l'unità dei cristiani. A tal riguardo, segnaliamo che la Comunità pastorale n. 18 Vercelli Nord (comprendente le parrocchie del Sacro Cuore al rione Belvedere, di Sant'Antonio al rione Isola e di Santa Cecilia a Caresanablot) ha organizzato per il pomeriggio di domani, domenica 23 gennaio, la recita dei Vespri che, a partire dalle ore 17 al Sacro Cuore, saranno presieduti da padre Paun, parroco della parrocchia ortodossa di Santo Stefano protomartire. L'invito a partecipare è aperto a tutti.