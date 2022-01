"Via Manzone e via Laviny, che cosa intende fare l'Amministrazione?"

Gentile direttore,

il Partito Democratico ha depositato due interrogazioni per approfondire alcuni progetti di questa giunta senza idee chiare, progettualità e poco trasparente.

Il primo dei due documenti, entrambi a prima firma del consigliere Cressano, riguarda la progettazione relativa alle aree di Via L. W. Manzone e Strada per Olcenengo, per la quale in sole due settimane un professionista esterno ha delineato una serie di interventi, approvati dalla giunta, vaghi e generici sia da un punto di vista temporale che di contenuti.

Si parla indistintamente della realizzazione (in un futuro non ben specificato) di: punto bar, servizi igienici, parco giochi inclusivo, area attrezzata per sgambamento cani, percorso fitness. E ancora: misure bioambientali per la microfauna e l’avifauna, ponte di attraversamento della roggia, percorso didattico – naturalistico, zone barbecue attrezzate, spazi attrezzati e strutture per eventi.

Chiediamo quindi se la giunta abbia le idee chiare su cosa voglia fare nell’area e se, considerato il costo previsto di 150mila euro e la confusione evidenziata nelle indicazioni delle idee progettuali, non possa essere sia più utile per la collettività progettare un’area in modo completo e definito, magari prevedendo il completamento dell’area destinata a Skatepark, con la realizzazione di un servizio igienico.

La seconda interrogazione è relativa all’atto pubblicato in questi giorni, relativo al progetto per la riqualificazione della pavimentazione di via Laviny.

Nella documentazione, infatti, non è presente la spiegazione e la descrizione del progetto in questione, a testimonianza di un’amministrazione che, oltre a non avere le idee chiare, è anche poco trasparente, come ci è stato ampiamente dimostrato più volte in questi anni di mandato. Non è un metodo di lavoro che può consentire alla nostra città di sfruttare a pieno le ingenti risorse che verranno destinate nei prossimi mesi dall’Unione Europea.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli