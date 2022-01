Servizio civile: doppio appuntamento con gli Info day online

Doppio appuntamento, domani, giovedì 20 gennaio per avere ulteriori informazioni sul Servizio civile, coordinato dal Comune di Vercelli: l’Informagiovani ha organizzato due Info days online.

Alle 14 verranno presentati tutti i progetti e le sedi coinvolte sul territorio e si avrà la possibilità di parlare con i giovani che attualmente sono in servizio. Alle 18.30, invece, verranno spiegate le modalità tecniche per compilare la domanda: “Per presentarla – spiegano dal Comune - è molto importante avere tutti i dettagli in modo da ottenere anche una buona valutazione dei titoli e delle esperienze accumulate: si consiglia di non affrettarsi ma di preparare bene la propria candidatura, chiedendo supporto all’Informagiovani di Vercelli”.

Il link per partecipare a entrambi gli Info days è https://bit.ly/INFODAY-20GEN.

Il nuovo bando di Servizio civile chiuderà il 26 gennaio alle 14 e sono disponibili 67 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni alla data di presentazione della domanda). Le località coinvolte sono 12 e sono dislocate sulle province di Vercelli, Alessandria e Novara.

“È un’esperienza – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo – che impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’occasione unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani”.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vercelligiovani.it, scrivere alla mail [email protected] o telefonare allo 0161 596 800.