Tre Info days per sapere tutto sul Servizio civile

Avere informazioni, conoscere meglio i progetti del Servizio civile e presentare correttamente la propria candidatura: con questi scopi l’Informagiovani del Comune di Vercelli propone tre “Info days”. Sono occasioni di incontro in cui si possono ottenere risposte alle domande riguardanti il nuovo bando che chiuderà il 26 gennaio alle 14.

In tutto sono 67 i posti previsti, sette i progetti del Comune di Vercelli e 12 le località coinvolte dal Servizio civile (sono dislocate sulle province di Vercelli, Alessandria e Novara).

Così a Gattinara, per saperne di più, si terrà un Info day domani, martedì 18 gennaio, alle 10 a Villa Paolotti, in corso Valsesia 112. Per Vercelli, invece, l’appuntamento è online e si svolgerà giovedì 20 gennaio alle 14: verranno presentate le sedi e i progetti. Lo stesso giorno, dalle 18.30, si terrà un altro incontro in rete, ma incentrato principalmente sulla compilazione della domanda.

Per i link a cui collegarsi, ulteriori informazioni, contatti e aggiornamenti sugli Info days consultare il sito www.vercelligiovani.it, inviare una mail a [email protected] vercelli.it o telefonare al 0161 596 800.