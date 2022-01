"Questo non è rispetto per i nostri cari morti"

“Questo è il giusto decoro per i nostri cari defunti sepolti in un luogo sacro?”: è la domanda che Gianni Paronuzzi Ticco rivolge all’Amministrazione comunale. “Stamattina (lunedì 17 gennaio, ndr) ho portato al sindaco le foto che ho fatto da inizio gennaio al cimitero, nel campo dove c’è la tomba di mio figlio Enrico, ma la situazione è così da più tempo, sicuramente dal 1° dicembre”, spiega Paronuzzi. Nelle foto si vedono i bidoni verdi pieni ben oltre la capienza e attorno fiori e vasi ammassati.

“Io entro nell’ultimo ingresso (arrivando dal centro città, ndr). Ogni volta che andavo al cimitero – prosegue il vercellese – vale a dire tutte le settimane, mi dicevo: puliranno, prima o poi. Invece sono passate settimane, oltre un mese, e quei bidoni sono sempre in quello stato. Non è rispettoso nei confronti delle persone care che non ci sono più e neppure nei nostri”.

E aggiunge: “Il 26 dicembre, anniversario della morte di Enrico, nulla era ancora cambiato. Ero furioso e dal 1° gennaio ho cominciato a pubblicare le foto su Facebook; sono stato contattato da un amministratore che mi ha assicurato che i bidoni sarebbero stati svuotati nell’arco di pochi giorni, ma non è stato così. Mi sembra che chi è addetto a quel servizio ci stia prendendo in giro tutti”.

Paronuzzi stamattina ha quindi portato le foto relative alla situazione del cimitero (le ultime datate 16 gennaio) al sindaco: “Vorrei proprio - conclude - che lui rispondesse alla mia domanda: questo è il giusto decoro per i nostri cari defunti sepolti in un luogo sacro? E spero che questo scempio non si ripeta in futuro”.