Ecco chi ha vinto l'auto Kia

Estratti gli otto codici vincenti del concorso a premi “Compra locale vinci il Natale”, organizzato da Ascom di Vercelli e Comtur con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e con il supporto di Atena Iren.

Coinvolti tutti i comuni (tra cui quelli fuori provincia) dei distretti del commercio, oltre a quelli della provincia che non vi fanno capo.

L’iniziativa, con una spesa minima di 10 euro effettuata dall'8 al 24 dicembre 2021 nei negozi associati del territorio, consentiva di partecipare all’estrazione finale di un'auto Kia Picanto. Per ogni distretto del commercio era anche in palio uno smartphone Samsung. Per partecipare a “Compra locale vinci il Natale” era necessario fotografare lo scontrino e caricarlo nell’apposita sezione del sito www.nataleascom.it inserendo la denominazione commerciale dell’esercente, il Comune dove era stato effettuato l’acquisto e l’importo.

Ecco i codici vincenti.

Per l’auto Kia è SCC1CWPRTWEVYHX. Invece per il telefono in palio del distretto "Al Point" è XH70BUOTJTSUBOA, per quello di Borgosesia DPIZQTWR4EIAXWM e per Gattinara PIER6ICZMQDF89B. Poi, per lo smartphone del distretto di "Porta Grange", il codice vincente è 5QJDXZNTG2N6FRI, per "Terre d’acqua" KVEHFK8CZPOXYHT, per Valsesia W0LTNXGFCFAZBPB e per Vercelli LUP61QTAICY99VC.

I vincitori dovranno contattare Ascom, tramite mail a [email protected] o numero di telefono al 0161-250045, per la verifica dei requisiti di assegnazione e la conseguente consegna del premio.