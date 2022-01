Addio a Claudia Audone, simpatica "Ganoja"

Vercelli: addio a Claudia Audone, già dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Ganoja, così la chiamavano, era nata il 13 settembre 1955. Era molto conosciuta in città per la sua simpatia, ma anche per aver organizzato negli anni '80 iniziative benefiche come il Festival di San Romolo, andato in scena alla discoteca "Maciste" e al Teatro Civico. Claudia Audone, malata da tempo, è morta alla casa di riposo di piazza Mazzini, dove era ricoverata da alcuni mesi.