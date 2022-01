"Il Globo" dona i panettoni di Capodanno alla Caritas

Ancora solidarietà dalla maxidiscoteca 'Il Globo': nei giorni scorsi ha infatti donato alla Caritas, per mezzo dell’Emporio Solidale, circa 370 tra pandori e panettoni che erano stati acquistati per la serata di Capodanno in discoteca, poi chiusa per le norme restrittive anti Covid.

La stessa struttura era stata convertita gratuitamente in Hub vaccinale a partire dal mese di maggio 2021, per circa sei mesi, sempre in quanto chiusa a causa della pandemia. Sono state 58 mila le dosi di vaccino somministrate al Globo.

Lo rende noto l'Ascom Vercelli che, in un comunicato, afferma: "Un sincero grazie al Globo di Borgovercelli e a tutta la società per la sensibilità e l’attenzione al mondo del sociale e al profondo senso civico. Da parte di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia, un riconoscimento particolare a Guido Ambrogione, presidente provinciale Silb Fipe oltre che membro della giunta nazionale del medesimo sindacato".