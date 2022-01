Rinnovo della Conferenza aziendale di partecipazione: le candidature

L'Asl Vercelli promuove il rinnovo della Conferenza aziendale di partecipazione degli organismi di rappresentanza degli utenti, del Terzo settore e dell'imprenditorialità sociale. A fine dicembre è stato pubblicato l'avviso per l'avvio della procedura, con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento delle associazioni territoriali, che hanno tempo fino al 31 gennaio per presentare domanda.

Quest'anno nel regolamento sono state introdotte alcune novità, in particolare è prevista la possibilità per le associazioni, che svolgano attività simili o complementari, di aggregarsi e proporsi con un unico rappresentante.

"La Conferenza Aziendale di Partecipazione – spiega il direttore generale Eva Colombo - rappresenta uno strumento partecipativo con funzioni consultive e di proposta alla Direzione Generale dell'ASL VC da parte delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, con particolare riferimento alla collaborazione nelle attività di programmazione e valutazione della qualità dei servizi sanitari. L'obiettivo è riuscire ad avere una rappresentanza eterogenea che promuova un'ampia copertura territoriale e che intercetti tutti i settori sociali, in modo da garantire l'analisi e il confronto sulla qualità dei servizi offerti all'utenza".

Possono partecipare al bando gli organismi in possesso dei seguenti requisiti: organismi di rappresentanza degli utenti (associazioni di tutela degli utenti); rappresentanti del terzo settore (in particolare dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato che operano in convenzione con l’Azienda); imprenditorialità sociale che opera nell’ambito dell’Azienda promuovendo iniziative volte a migliorare la qualità dell’assistenza che non abbiano vincoli di natura contrattuale con l’Azienda stessa.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le 12 del 31 gennaio, inviandole tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected] oppure consegnandole a mano all’Ufficio Protocollo dell’Asl di Vercelli, sito al 2° piano della palazzina amministrativa in corso Mario Abbiate n. 21, Vercelli (Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30 e dalle 14 alle 15,30).

Il bando al link: https://www.aslvc.piemonte.it/news/1445-partito-lo-screening-sperimentale-dell-epatite-c-un-test-rapido-da-effettuare-in-contemporanea-con-il-vaccino-anti-covid