Via Benadir e rione Cervetto: "Da Natale non raccolgono la spazzatura"

"Questa è la situazione in via Benadir 49/51: da Natale siamo sommersi dalla spazzatura. Ma gli operatori sono ancora in ferie?". E' quanto segnala un lettore vercellese, allegando alcune foto significative.





Dal Cervetto arriva invece una segnalazione sulla mancata raccolta di carta e cartone: "Tutto il quartiere è in queste condizioni", racconta le vercellese che ha inviato lo scatto qui sotto.