Vercelli: "Rifiuti ovunque in centro storico, negligenza o inciviltà?"

"Le foto che allego da cittadino indignato sono state scattate nel pomeriggio di lunedì 10 gennaio nella nostra città, in pieno centro storico. Ritengo si tratti di vera inciviltà o di assoluta negligenza: non sta a me sentenziare".

La segnalazione arriva da un lettore, che prosegue: "Se si tratta di inciviltà, bisognerebbe scovare e punire seriamente coloro che si permettono di trattare un luogo storico e unico come il centro di Vercelli. Se si tratta di di problematiche legate a chi dovrebbe smaltire e invece non lo fa, allora sarebbe opportuno che questa questione venga risolta al più presto. Non possiamo vivere nella sporcizia e nell'indifferenza di chi dovrebbe e non fa nulla. Vercelli e i Vercellesi non si meritano tutto ciò".