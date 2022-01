Vercelli e Biella: attività solo in modalità online per tutto gennaio

Vercelli, Amici parkinsoniani biellesi: sospese le attività in presenza per tutto gennaio, ma attive online. "Non siamo, grazie alla copertura dei vaccini, nella situazione disperante dello scorso anno - spiegano la referente Rita Banfo e la volontaria Laura Berardi - ma l'alta trasmissibilità della variante Omicron del Covid suggerisce, nelle situazioni di maggior fragilità degli individui in cui coesistono patologie e si riuniscono in gruppo, la chiusura temporanea dell'Associazione “Amici Parkinsoniani Biellesi”, sia a Biella che nella sede di Vercelli, in via Farini, nel complesso di Santa Chiara, almeno per tutto il mese di gennaio. Tuttavia quasi tutte le attività non verranno bruscamente interrotte, grazie al loro svolgimento online".

Con tale modalità già ordinariamente vengono effettuati gli incontri di stimolazione cognitiva, logopedia, ginnastica posturale; ad essi si aggiungono ora l'incontro bisettimanale di Afa (ginnastica adattata), quello di Tai Chi e quello di danzaterapia.

"Resta sospesa solo l'attività di canto corale e non inizierà quella di teatro - precisano Banfo e Berardi -. Non sarà come vivere l'esperienza formativa in presenza e collettivamente, ma in questo modo ciascun socio potrà mantenere gli effetti benefici degli esercizi sulla malattia e i contatti con il gruppo".

La segreteria dell'associazione resterà invece aperta, negli orari consueti del martedì e giovedì, dalle 9,30 alle 12 per informazioni e per consentire una visita ai locali. L'indirizzo di posta elettronica è: [email protected]