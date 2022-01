"Qual è la posizione del sindaco sulle esternazioni dell'assessore Pozzolo?"

“Qual è la posizione del sindaco e della giunta rispetto alle uscite dell'Assessore Pozzolo in merito alla campagna vaccinale?”.

Lo chiedono in un’interrogazione Alberto Fragapane, Manuela Naso, Michele Cressano, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico); Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte); Renata Torazzo e Pier Giuseppe Raviglione (SiAmo Vercelli), che vogliono sapere anche “se sia stato verificato che i componenti della delegazione del Comune in visita alle scuole nel corso delle festività natalizie fossero in regola con la normativa vigente”. “L’assessore Pozzolo ha più volte esternato pubblicamente la sua contrarietà alla vaccinazione – scrivono i firmatari dell’interrogazione - In particolare l’assessore, in un comunicato stampa dello scorso novembre, tra i vari passaggi affermava ‘(…) cosa autorizza l'arroganza pseudo-scientifica di chi mette all'indice esseri umani che non intendono sottoporsi ad un trattamento sanitario (peraltro di natura sperimentale e che purtroppo fa registrare casi di gravi reazioni avverse, quando non addirittura il decesso fisico) che dovrebbe immunizzare da un virus ma che, nella realtà delle cose, è al massimo equiparabile ad una più o meno efficace cura preventiva?’. Tali affermazioni non solo sono scorrette, ma contribuiscono a diffondere disinformazione su una tematica di enorme rilevanza per tutelare la salute delle persone nel corso di una pandemia, quale stiamo vivendo”.

Dal momento che “nel corso del Consiglio comunale del 23 dicembre 2021 il sindaco affermava, a testimonianza dell’efficacia della campagna vaccinale, che: ‘Sicuramente occorre andare incontro al vaccino. I numeri sono impressionanti: rispetto al 2020 oggi abbiamo in Piemonte 3000 contagi al giorno e solo 14 persone in terapia intensiva, l’anno scorso, nonostante avessimo dei numeri inferiori di contagi, i numeri delle terapie intensive erano molto più elevate’”, i consiglieri comunali chiedono se “il sindaco condivida le dichiarazioni effettuate dall’assessore Pozzolo, componente della sua Giunta, rispetto alla campagna di vaccinazione o se si dissoci da tali esternazioni; se il sindaco ritenga che sia corretto che un rappresentante delle istituzioni contribuisca a diffondere al pubblico informazioni scorrette sulla campagna vaccinale” e se “il sindaco abbia verificato, in qualità anche di responsabile della salute dei cittadini, che i componenti della delegazione del Comune in visita alle scuole nel corso delle festività natalizie fossero in regola con la normativa vigente relativa all’obbligo vaccinale nelle scuole e se siano stati predisposti i relativi controlli”.