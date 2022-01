Open night a Caresanablot: somministrati 623 vaccini

L’open night al centro fiere di Caresanablot ha consentito di somministrare 623 vaccini in un giorno. Ieri, domenica 9 gennaio, il personale sanitario ha inoculato le prime dosi (in tutto 51), le seconde (49) e le terze (523).

In coda, ad attendere il proprio turno, persone di varie fasce di età.

Il centro vaccinale era attivo dalle 9 di mattina e ha chiuso alle 22: “Siamo molto soddisfatti – ha detto il direttore generale dell’Asl di Vercelli Eva Colombo – C’è stata una bella affluenza. L’organizzazione di questo open night è stata possibile grazie alla collaborazione dei nostri direttori di dipartimento e del consigliere regionale e medico Alessandro Stecco che stanno dando man forte per consentire le vaccinazioni. La direzione strategica era presente al completo”.

Ieri avevano accesso diretto le persone con il Green pass in scadenza nelle successive 72 ore, con obbligo vaccinale o che dovevano ancora ricevere la prima dose: “Per quanto riguarda l’ultima categoria – ha affermato Colombo – ci sono state diverse inoculazioni: la cittadinanza sta rispondendo”.

A collaborare all’open night, appunto, Stecco: “Ho aderito come medico – ha dichiarato – perché credo molto nella vaccinazione. L’obiettivo è quello di fare il maggior numero possibile di dosi booster e di inoculazioni. È fondamentale per questa quarta ondata pandemica”.

Tra coloro che hanno collaborato il direttore sanitario Fulvia Milano, il direttore amministrativo Gabriele Giarola, il direttore di dipartimento area Medica Silvio Borrè, il direttore di dipartimento area Chirurgica Gualtiero Canova, il direttore della direzione Medica di presidio Scipione Gatti e il direttore di Distretto Germano Giordano. Poi ancora: il direttore di Anestesia e rianimazione Carlo Olivieri, il direttore di Odontomastologia Vincenzo Rocchetti e il direttore del Sisp Virginia Silano.

In totale, ieri, tra tutti i centri vaccinali attivi sul territorio, sono stati inoculati 1858 vaccini: 136 prime dosi, 164 seconde e 1558 terze.