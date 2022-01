Zona Bertagnetta: "Illuminazione e segnaletica orizzontale carente"

“Sono previsti interventi di manutenzione nell’area della Bertagnetta?”: a domandarlo all’Amministrazione sono i consiglieri del Partito Democratico di Vercelli Alberto Fragapane, Michele Cressano, Manuela Naso, Maura Forte e Carlo Nulli Rosso e di “Vercelli per Maura Forte” Giorgio Alfonso.

Nella zona, infatti, a seguito "di alcune segnalazioni dei cittadini, cui è seguito un sopralluogo – si legge nell’interrogazione - è emersa la necessità di procedere ad interventi di installazione di illuminazione, di manutenzione del corpo stradale e di realizzazione di segnaletica orizzontale”.

“Le segnalazioni – proseguono i consiglieri – fanno riferimento all’area compresa tra via Vincenzo Canetti, via Giovanni Sampietro, via Giuseppe De Maria, via Montebello, via Artiglieri d’Italia, via Armando Donna, via Virginio Bussi e via Ermenegildo Bertola”.

In queste zone, appunto, “risultano carenti le segnaletiche orizzontali e quelle di delimitazione dei parcheggi, così come l’illuminazione notturna (in particolare in via Canetti e via Bussi)”.

Pertanto, Fragapane, Cressano, Naso, Forte, Nulli Rosso e Alfonso chiedono all’Amministrazione “se sia a conoscenza di tali problematiche e se siano previsti interventi di manutenzione dell’area”.