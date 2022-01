"Il tuo pacco è stato trattenuto...": occhio alla truffa

"Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui...".

L'sms, seguito da un link su cui si viene invitati a cliccare, è in realtà una truffa, che sfrutta, specialmente sotto le feste, il "boom" di acquisti online. Lo segnala un nostro lettore, che ha ricevuto questo messaggio sul suo cellulare.

Se l'ignara vittima, che magari è davvero in attesa di un pacco in consegna, abbocca al tranello, i truffatori si impadroniscono dei suoi dati sensibili presenti nello smartphone. "Nel 2021 purtroppo sono raddoppiate le frodi online, dovuto anche al notevole incremento di chi ha accesso alla rete. Verificate sempre le fonti e diffidate di chi offre prodotti, o servizi a prezzi troppo vantaggiosi", consiglia la polizia postale, a cui è sempre consigliabile rivolgersi in caso di dubbio.