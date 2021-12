Vercelli, Servizio civile: sette posti a disposizione alla Cri

Sono sette i posti a disposizione per il Servizio civile a Vercelli in Croce Rossa.

Nel bando infatti è stato finanziato anche il progetto “La Cri per l'assistenza di tutti in Piemonte e Valle d'Aosta", presentato dal Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana con 7 posti a disposizione. Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni. "Il progetto prevede un iniziale percorso formativo articolato con nozioni di soccorso sanitario, comunicazioni radio e gestione del centralino che permetta loro di operare in sinergia con la struttura, allo scopo di migliorare la risposta alle richieste di assistenza provenienti dal territorio. I volontari saranno poi impiegati nelle attività di trasporto infermi, attività di segreteria e aiuto alle fasce deboli della popolazione", spiegano dal Comitato di Vercelli.

Il Servizio Civile avrà la durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali ed è previsto un rimborso mensile pari a 444,30 euro. La domanda di partecipazione dovrà avvenire entro le ore 14 del giorno 26 gennaio 2022 ed esclusivamente attraverso la piattaforma Dol all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it con credenziali Spid.