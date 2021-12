Via Terracina: "Rifiuti non ritirati, questa è la situazione"

"Bidoni stracolmi di rifiuti: questa è la situazione in cui è l'intero condominio che ha ingresso in via Terracina. Ditemi se questo è segno di civiltà e soprattutto di igiene, con quello che paghiamo...".

Le foto arrivano da una lettrice, che specifica: "La scorsa settimana, a seguito di varie segnalazioni, (eravamo messi esattamente così) gli operatori sono finalmente venuti a portare via i rifiuti. Ora, da qualche giorno l'accumulo di immondizia è tornato a crescere: con le festività, forse era anche prevedibile. E io, come altri condomini, ci teniamo i rifiuti sui balconi per non peggiorare ancor di più la situazione. Non è più tollerabile".