Vercelli: il Comune assume due muratori

Il Comune di Vercelli assume due muratori.

E’ stata infatti indetta selezione per la copertura per 2 posti di operaio specializzato muratore, a tempo pieno e indeterminato, per il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche. I requisiti richiesti sono: età minima 18 anni, scuola dell’obbligo, esperienza di almeno 3 anni come muratore, patente di guida B, oltre a tutti gli altri requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici.

La selezione si svolgerà attraverso una prova pratica tesa a verificare il corretto intervento rispetto ad un lavoro proposto e la conoscenza tecnica delle attrezzature da utilizzare per le attività oggetto delle mansioni; la data di svolgimento della prova selettiva verrà successivamente comunicata tramite pubblicazione sul sito del Comune di Vercelli. La chiamata avverrà tramite il Centro per l'Impiego di Vercelli; sarà possibile candidarsi esclusivamente on-line nei giorni indicati nella sezione "chiamata pubblica", dove sono presenti tutte le informazioni, cioè dalle ore 08 del 20 gennaio alle ore 23:59 del 21 gennaio 2022. Le domande pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro.