Rinviata al 4 febbraio l'investitura della Bela Majin

Vercelli: non ci sarà, la sera della vigilia dell’Epifania, come vuole la tradizione, la festa di investitura e proclamazione della Bela Majin del Carnevale vercellese 2022, Maddalena Cardano. In osservanza a quanto disposto dal Decreto legge “Festività” approvato dal governo lo scorso 23 dicembre, che prevede nuove misure anti- Covid per il periodo dal 30 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, il consiglio direttivo del Comitato manifestazioni vercellesi ha deciso di annullare l’appuntamento già previsto alla sala Le Acacie per la sera del 5 gennaio.

"Tutto quanto - fa sapere il presidente del Comitato Stefano Roncaglia - è stato spostato alla sera di venerdì 4 febbraio, sempre alla sala Le Acacie e con il medesimo programma. Sempre che, ovviamente, ma ci auguriamo di no, non intervengano nel frattempo nuove disposizioni che comportino ulteriori spostamenti".