Eletti 8 otto consiglieri di centro destra, due di centro sinistra

Provincia di Vercelli: otto consiglieri alla lista di centro destra “La casa dei Comuni – Botta presidente” e due a quella di centro sinistra “Vercelli e Valsesia – La Provincia dei Comuni”. E' questo l’esito del voto di sabato 18 dicembre, quando sindaci e consiglieri comunali hanno votato per il rinnovo del Consiglio provinciale. I votanti sono stati 647 (70,17%) suddivisi su quattro seggi: a Vercelli hanno votato in 287 (72,66%), a Borgosesia in 145 (72,86%), a Scopello in 65 (44,83%) e a Livorno Ferraris in 150 (81,97%). Il presidente Botta ha già assegnato le deleghe. Le dichiarazioni degli eletti.

