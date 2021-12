Via Giolito: "Da due settimane non raccolgono i rifiuti"

"Asm non raccoglie rifiuti in Via Giolito 17 da 2 settimane. Anche a seguito di segnalazione fatta a Asm non è stato fatto nulla".

E' la segnalazione di un lettore, che evidenzia con le immagini lo stato delle cose nella zona. "Passano e raccolgono qualche sacchetto senza scaricare il bidone che probabilmente è danneggiato - prosegue il lettore - Ora ci saranno le festività e l'immondizia sicuramente raddoppierà...", fa notare il vercellese.