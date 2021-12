Servizio Civile: 67 posti per i progetti del Comune di Vercelli

“Quest’anno sono ulteriormente aumentati i posti del Servizio Civile disponibili per il Comune di Vercelli ed enti partner, un risultato che ci pone ai primi posti in tutta la Regione”: a comunicarlo è il sindaco Andrea Corsaro. Infatti, sono 67 i posti previsti dal nuovo bando di Servizio Civile, sette i progetti e 12 le località coinvolte e coordinate dal Comune sulle province di Vercelli, Alessandria e Novara. Sono inoltre aumentati gli enti partner. Il bando è aperto fino alle 14 del 26 gennaio 2022.

“Il servizio civile è un arricchimento per i giovani per quanto riguarda il bagaglio d'esperienza personale e professionale, ma è anche un supporto ed un'opportunità per gli enti e le realtà che sono sedi di servizio” commenta l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo.

Quest’anno inoltre ci sono 6 posti riservati a giovani con difficoltà economiche, purché si presenti il certificato Isee. Non solo: “Per tre posti, nell’ambito progetto “L’aiuto in un click” – aggiunge il responsabile del Servizio politiche giovanili Danilo Fiacconi - non è necessario il diploma di maturità".

Il servizio civile dura 12 mesi e prevede un contributo mensile di 444,30 euro.

Possono partecipare i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Per avere maggiori informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner e candidarsi è vivamente raccomandato di visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli e partecipare agli Infoday online che saranno organizzati a gennaio (aggiornamenti e date saranno pubblicati su vercelligiovani.it).