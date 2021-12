Vercelli: musica, trenino e foto con Babbo Natale

Musica tra le vie del centro, trenino, selfie con gli elfi e Babbo Natale: continuano gli appuntamenti con “Luci e Natale in città” per animare Vercelli durante le feste.

Oggi, sabato 18 dicembre, domani, domenica 19 e il 24, si potrà fare un giro e vedere le vie illuminate della città sul trenino Lillipuziano. E' disponibile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Fino alla vigilia di Natale gli acquisti saranno accompagnati dalla musica e dalla speranza che insieme diffonde: sono stati installati due pianoforti elettrici, che oltre ad artisti professionisti ed emergenti, possono utilizzare tutti; si trovano in piazza Cavour e via Veneto.

Dal 20 dicembre su viale Garibaldi ci saranno poi due postazioni con attività di animazione per bambini. Una è gestita da Autovar: il container utilizzato per la mostra Extra 2021 verrà trasformato in un ambiente natalizio che ospiterà Babbo Natale. Verranno distribuiti dolci e ci sarà la possibilità di fare una foto e di imbucare letterine.

Il secondo container dedicato alle animazioni è invece di Atena-Iren: dal 20 dicembre al 6 gennaio i bambini potranno fare un selfie con gli elfi.

Il progetto "Luci e Natale in città" è realizzato dal Comune e da Ascom di Vercelli in collaborazione con Atena-Iren, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Atl Biella, Vercelli e Valsesia, Comtur e Regione.



Domani, domenica, ci sarà inoltre il mercato straordinario in centro.