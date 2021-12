Mercatini di Natale in città

Mercatini natalizi in città: Vercelli, nel weekend, si arricchisce di banchetti e bancherelle per fare i regali.

Oggi, sabato 18 dicembre, si svolgerà “Gusto, sapori e arte”, con anche proposte gastronomiche, in piazza e in via Cavour e domani, domenica 19, un altro mercatino ancora su viale Garibaldi.

Oggi partecipano associazioni e gruppi cittadini tra cui Futur'arte, Telefono Amico, Avma, la cooperativa sociale Airone e infine Oratori riuniti Vercelli Ovest con i prodotti realizzati dai ragazzi e dalle nonne. I mercatini sono organizzati da Confesercenti di Vercelli.