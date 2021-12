Vercelli: agrifogli per i bambini delle elementari

Un piccolo agrifoglio per i bambini delle scuole primarie della città per ricordare le tradizioni. Stamattina, venerdì 17 dicembre, nell’ambito del progetto “Le radici del Natale”, realizzato dall'assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con Ascom e l'associazione Itaca, lo hanno consegnato il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, l’assessore Emanuele Pozzolo e alcuni componenti del Consiglio comunale dei ragazzi.

La distribuzione di circa un migliaio di piantine è iniziata dagli alunni della Santa Giovanna Antida che in occasione hanno anche intonato canti natalizi. Dopo era prevista la consegna nelle scuole Bertinetti, Scuole Cristiane, Carlo Angela, Rosa Stampa e Ferraris.

“Ci è sembrato un bel modo – aveva spiegato Pozzolo - per ricordare ai più piccoli che il Natale è una festa con delle radici profonde che vanno curate proprio come si deve coltivare una piccola pianta. Infatti, i bambini colgono anche la sfida di far crescere l’agrifoglio”.