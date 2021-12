Servizio Civile Digitale: posti disponibili al Ctv di Biella

Per la sede di Biella del Centro Territoriale Volontariato si cercano candidati/e dai 18 ai 28 anni per partecipare al Servizio Civile Universale, con un impegno di 15 ore settimanali e un rimborso mensile di 444,30 euro. Scadenza candidatura 26 gennaio 2022



Il progetto "DigiTiamo solidarietà" è stato presentato insieme ai Centri di Servizio per il Volontariato di Biella, Cuneo e Vercelli ed a CSVnet, Dipartimento ed è finalizzato a favorire l’accrescimento delle competenze digitali e l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, nonché promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza attiva da parte di tutti.

Il Bando per candidarsi scade il 26 gennaio 2022 ed il progetto partirà indicativamente tra aprile e giugno 2022. Per candidarsi nella sede di Biella del Centro Territoriale Volontariato, o per richiedere informazioni rivolgersi a Caterina Pidello – Segreteria CTV Biella tel 015 8497377; [email protected].