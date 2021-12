“…è Natale ancor!”: concerto in Sant'Andrea

“Attraverso la bellezza della musica, come simbolo delle tradizioni che vivono, festeggiamo il Natale”: con queste parole l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo presenta il concerto “… è Natale ancor!” che sarà eseguito dall’orchestra “Ermenegildo Lunghi” e dal coro “Antonio Vivaldi” dell’omonima associazione corale.

L’appuntamento è per venerdì 17 dicembre alle 21 nella basilica di Sant’Andrea di Vercelli. Protagonisti della serata saranno brani natalizi della tradizione e non che si legano alle festività. Il presidente dell’associazione corale “Antonio Vivaldi”, Piercarlo Invernizzi ne ha evidenziati tre: “Il concerto per violino, oboe e orchestra di Johann Sebastian Bach, Magnificat per soli, coro e orchestra di Antonio Vivaldi e Zadok the Priest di Georg Friedrich Händel”. Il target è ampio, ma si rivolge soprattutto ai giovani: “Avranno la possibilità di assistere alle prove” evidenzia Pozzolo. Potranno accedere gli studenti e gli under 25: “Le prove – dice Invernizzi – sono aperte e i giovani, oltre ad ascoltare, potranno interagire con il direttore artistico e con i professori d’orchestra. Riteniamo sia molto importante dare loro stimoli musicali”.

Il soprano del concerto è Cristina De Pascale, il mezzo soprano è Külli Tomingas e il maestro concertatore e direttore d'orchestra è Gian Marco Moncalieri.

Sia per partecipare alle prove alle 18,30 sia per il concerto alle 21.00, la prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata, scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure telefonando al 0161 596333.