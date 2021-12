Vercelli: "Orario del tampone spostato senza avvisarci"

"Vi scrivo con una punta ironica, per segnalare un disguido piuttosto seccante avvenuto sabato 11 dicembre": così inizia la segnalazione inviataci da una lettrice.

"Dovendo effettuare un tampone molecolare per presunto contagio Covid, io e alcuni concittadini, veniamo informati tramite sms di presentarci alla data sopra citata tra le 9 e le 9:30 - spiega - Da bravi cittadini tutti ci troviamo intorno alle 8:30/8:45 davanti al cancello di Largo Giusti 13. Non si muove una foglia, in compenso si gela, il termometro segna -2 gradi. Attendiamo. Ore 9: passano i minuti e iniziano le telefonate al centralino. Gli operatori "cadono dal pero": 'Mandiamo una guardia a controllare'. Passano i minuti...silenzio assoluto. Ci guardiamo attoniti".

Ore 9:30: "La centralinista risponde: 'Mi dispiace, dovete tornare per le 11:30 perché hanno spostato i tamponi, vi arriverà 'forse' un sms di avviso - prosegue la vercellese - Ora, i disguidi nella vita accadono per carità, ma in alcuni ambiti sarebbe meglio una organizzazione più seria. Tra dirigenti, capi del personale, capi turno, operatori, impiegati mi risulta difficile pensare che in un' Azienda Sanitaria Nazionale nessuno si sia reso conto di una cosa del genere. Ai danni di persone che, oltretutto non sono in forma smagliante vista l'ipotesi Covid...".

"Non avendo il nome del soggetto possiamo controllare che indicazione avesse - rispondono dall'Asl Vercelli - Infatti scrive "dovendo eseguire tampone molecolare", che non viene eseguito in Piastra ma presso il pit stop di Via C. Colombo in auto. Il pit stop è operativo dalle 9, la Piastra dalle 11.30. In Piastra vengono eseguiti tamponi rapidi per lavoratori che hanno fatto la prima dose ed eventualmente scuole (in effetti potrebbe trattarsi di un'insegnante). Avendo tolto le ore dedicate ai paganti effettivamente l'orario attuale è 11-13. Non escludiamo che dal gruppo scuole possa essere partita una diversa indicazione".