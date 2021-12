Ascom taglia il nastro di "Extra: oltre lo spazio"

Inaugurata ieri, sabato 11 dicembre, a Vercelli, la mostra “Extra: oltre lo spazio” con opere d’arte, arredo, design e fashion in teche avveniristiche poste lungo viale Garibaldi, a Vercelli. Le installazioni saranno visibili fino a domenica 19 dicembre 24 ore su 24.

“Non possiamo che essere orgogliosi quando i commercianti dimostrano di voler fare qualcosa che vada oltre il bello – ha sottolineato il presidente di Ascom di Vercelli Angelo Santarella – Vogliamo portare un’immagine diversa del commercio di Vercelli su una via un po’ meno frequentata in inverno. Questo tocco d’arte e innovativo è un po’ il denominatore comune che accompagna il commercio”.

Serena Mormino è la curatrice della mostra: “Abbiamo voluto fare un omaggio a Stanley Kubrick e al film “2001: Odissea nello spazio” – ha dichiarato - e visto che con la mostra andiamo al di là dei confini naturali il titolo è diventato “Extra: oltre i confini dello spazio”. Questo per dimostrare che anche durante la pandemia il gruppo di Extra riesce a inventare nuove idee e a superare le difficoltà”.

“Passeggiare su viale Garibaldi – ha detto l’assessore a Eventi e Manifestazioni Domenico Sabatino – mi ha aperto il cuore. Continuiamo su questa strada per fare attrazione su Vercelli”.

All’inaugurazione sono intervenuti anche Mariel Vasquez, responsabile marketing di Atena Iren e Raimondo Gugino responsabile della filiale di Vercelli di Claas. A seguire un catering e una sfilata di moda sempre dedicata al tema “Odissea nello spazio”.

Extra 2021 è resa possibile grazie alla partecipazione di Ad di Antonio Ardizzone, Arredamenti Prella & C srl, Borgo Divisione Luce, Giovannini Arredamenti, Piero Raimondo, Sga Arredamenti, Andreana Fashion Gallery per il Design, Lello Ardizzone aka Tony Wetfloor per l’Arte.

La mostra è stata organizzata da Ascom in collaborazione con il Comune, Comtur, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, l’Associazione culturale Amarte, Atena Iren, Claas, il Gruppo Nuova Sacar–Volvo Autovar e Alba Tetti.