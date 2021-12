Settore igiene ambientale: sciopero nazionale del 13 dicembre revocato

Revocato lo sciopero nazionale del settore di igiene ambientale previsto per lunedì 13 dicembre. Tant'è: alla luce della cancellazione Asm comunica che il servizio si svolgerà regolarmente. "Lo sciopero nazionale proclamato per il 13 dicembre è stato revocato poiché le parti hanno trovato un accordo. Pertanto, tutti i servizi si svolgeranno in modo regolare" assicurano infatti dall'azienda.