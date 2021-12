Carlo Olmo consigliere presidenziale del Governo della Sierra Leone

Carlo Olmo è stato nominato consigliere presidenziale dall'Ufficio di presidenza del Governo della Sierra Leone. La notizia è arrivata giovedì 9 dicembre: "Con un atto per me senza precedenti e con mio grandissimo onore – ha scritto Olmo sulla sua pagina Facebook – sono stato nominato consigliere presidenziale, con le relative facoltà internazionali per sviluppare i rapporti in materia di turismo, agricoltura, sport, energie rinnovabili e assistenza umanitaria".