Al via i lavori per asfaltare le vie Cantarana e San Guglielmo

Al via i lavori per asfaltare parte di strada di via Cantarana e di via San Guglielmo, situate nelle zone periferiche di Vercelli: a comunicarlo è l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Simion.

“Da 20 anni i tratti aspettavano di essere bitumati - dichiara Simion - Nell’ambito del Piano asfalti 2021 siamo riusciti a trovare le risorse, risolvendo il problema dei residenti che hanno tutto il diritto di affacciarsi su una strada sistemata”.

I due tratti coinvolti di via Cantarana sono inghiaiati: “Per questo motivo – aggiunge Simion - stiamo procedendo dapprima al livellamento del piano stradale, dopodiché nei prossimi giorni inizieremo a posare uno strato di base in conglomerato bituminoso tout-venant”.