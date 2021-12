Trenino Lillipuziano e pianoforti in città

Un giro tra le vie illuminate della città di Vercelli a bordo di una vettura speciale: il trenino Lillipuziano. Già domani, mercoledì 8 dicembre, e poi tutti i weekend e il 24, i bambini e gli adulti potranno viaggiare a suon di musica, luci e colori, osservando le nuove luminarie installate. Il trenino è disponibile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’iniziativa rientra tra le tante del calendario del Comune e di Ascom “Luci e Natale in città” in collaborazione con Atena-Iren, Camera di commercio, Fondazione Cassa di Risparmio, Atl, Comtur e Regione. Ma non solo. Domani si potranno fare acquisti accompagnati dalla musica: in questi giorni sono stati installati due pianoforti elettrici, che oltre ad artisti professionisti ed emergenti, possono utilizzare tutti; si trovano in piazza Cavour e via Veneto e sono disponibili fino al 24. Nei giorni festivi si può suonare dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, mentre in quelli feriali dalle 17 alle 19.