In centro storico obbligo di indossare la mascherina all'aperto

Comune di Vercelli: obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Lo stabilisce l'ordinanza urgente emessa oggi, martedì 7 dicembre, dal sindaco Andrea Corsaro. L'intento è di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica. L'obbligo sarà in vigore dalla festività dell'8 dicembre al 15 gennaio, nel centro storico, all'interno della cerchia dei viali, ovvero all'interno dell'area delimitata da viale Garibaldi, piazza Pajetta, largo D’Azzo, via XX Settembre, corso De Gregori, piazza Solferino, corso Palestro, corso Italia, piazza Sant' Eusebio, viale Locarni, piazza Roma.