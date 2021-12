Con #Vercellipiusicura informazioni sull'attività della polizia locale

Per potenziare il dialogo con i cittadini, dopo “Punto sul Comune” e #Vercellipiubella, l’Amministrazione ha pensato ad una nuova rubrica #Vercellipiusicura che uscirà sui canali social dell’ente una volta al mese per comunicare in cifre le attività che il Comando di polizia locale svolge quotidianamente ed anche operazioni straordinarie.

"La rubrica #vercellipiusicura parlerà attraverso i numeri, l’intento è quello di comunicare tutte le azioni della polizia locale che da sempre è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini - fanno sapere dal Comune - Il primo impegno, che esula dall’ordinario, partirà proprio l’8 dicembre e sarà documentato nella prima edizione della rubrica il 9 dicembre". Quest’anno, per monitorare ancor di più il centro cittadino nel periodo in cui i vercellesi si concentreranno per lo shopping natalizio e per assistere a tutte le attività ed iniziative che ci saranno in città, è previsto il controllo aggiuntivo da parte di due agenti della polizia locale in alta uniforme.

"Si vuole dare ai cittadini la possibilità di conoscere le operazioni di monitoraggio e sicurezza che vengono svolte per la città, si punta sui canali social, utilizzando questa volta oltre alle immagini, i dati numerici che comunicheranno in maniera immediata l’operato della polizia locale - prosegue l'Amministrazione - Inoltre per rendere l’informazione maggiormente “a portata di tutti” è stata di recente modificata l’homepage del sito istituzionale della Città di Vercelli, per permettere a tutti i cittadini di accedere nella maniera più veloce e semplice possibile alle informazioni".