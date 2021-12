Vercelli: il progetto Diapsi premiato dal bando Fondazione Crt

C'è anche Diapsi Vercelli onlus, con il progetto "AttraVERSO il lavoro - con arte", tra i destinatari dei contributi di Fondazione Crt, che ha investito 1 milione e 450 mila euro per finanziare 130 progetti di inclusione nell’ambito di Vivomeglio, iniziativa per migliorare la qualità della vita di donne, uomini, ragazzi in difficoltà, e aumentare l’autonomia delle persone con disabilità.



Molte iniziative messe in campo rispondono ai bisogni relazionali delle persone con disabilità e delle loro famiglie, acuiti dalla pandemia. “I progetti sostenuti con Vivomeglio aggiungono un nuovo tassello all’ecosistema dell’inclusione che la Fondazione Crt, in sinergia con le associazioni del territorio, ha contribuito a delineare in questi anni, promuovendo una cultura che valorizza la diversità come risorsa”, spiega il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia.Salgono così a oltre 27 milioni di euro i contributi erogati dalla Fondazione Crt nell’ambito di “Vivomeglio” a enti e associazioni dal 2005 ad oggi, per un totale di oltre 2.500 interventi.