Morto Luciano Caffi, aveva 75 anni

Lo ha trovato senza vita questa mattina, lunedì 6 dicembre, il personale che avrebbe dovuto accompagnarlo a fare la dialisi. E' morto a 75 anni Luciano Caffi, ex assessore comunale di Vercelli. Anche lui era stato arrestato nell'ottobre 1992, quando quasi tutta la giunta Bodo era finita in carcere per il caso inceneritore. Caffi fu assolto in tutti i gradi di giudizio e da quel momento cominciò la sua battaglia per far valere i suoi diritti. Anche se il suo primo pensiero erano i figli e i nipoti. Costante, per anni, la sua presenza sulle pagine de La Sesia, dove raccontava le sue vicissitudini e commentava fatti di cronaca locale. L'addio a Luciano Caffi verrà dato domani, alle ore 15, nella chiesa del Belvedere.