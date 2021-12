"Marciapiede pieno di rifiuti, i pedoni devono camminare sulla strada"

"Da più di due settimane ad oggi, lunedì 6 dicembre, all’angolo tra via Alfieri e Via Guicciardini la situazione dei cassonetti plastica e vetro è come si vede in foto: coperchio staccato e appoggiato al muro e rifiuti di ogni genere puntualmente depositati dietro, sul marciapiede".

La segnalazione arriva da un lettore, che prosegue: "E' come se fosse un distaccamento della discarica pubblica. I pedoni sono costretti a camminare sulla strada perché il passaggio è impedito. Situazione davvero imbarazzante…".