Cambia orario il numero verde di Igiene ambientale dal 6 al 10 dicembre

Vercelli, Asm - Gruppo Iren: per la settimana da oggi lunedì 6 a venerdì 10 dicembre cambio di orari per il numero verde di Igiene ambientale. Il numero 800 777 171 sarà infatti operativo nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14. Mercoledì 8 festivo e sabato 11 dicembre chiuso. Il cambio di orario, come precisano da Asm, è dovuto a motivi di carattere tecnico. Rimangono comunque operativi i canali mail e i servizi su prenotazione via web.