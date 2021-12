L'albero del Rione Isola si accende con mille luci colorate: la gallery

L’albero di Natale del rione Isola si illumina di luci colorate: ieri, sabato 4 dicembre, bambini e adulti si sono ritrovati nel piazzale del PalaPregnolato, per vederne l’accensione tra canti, vin brulè e tè.

Già dalle 16.30 sono arrivate le prime persone e poi tutte insieme hanno intonato canzoni natalizie con il coro del Belvedere. In giornata, inoltre, c’è stata una raccolta fondi del Comitato rione Isola per le iniziative sociali del quartiere ed è stato possibile donare peluches, pupazzi e bambole da destinare all’Associazione oncologica pediatrica. Presenti l’assessore a Eventi e manifestazioni Mimmo Sabatino, il vicesindaco Massimo Simion e il presidente di Ascom di Vercelli Angelo Santarella.

“È un piacere essere qui – ha detto Sabatino – Insieme al Comitato e agli sponsor siamo riusciti a illuminare l’albero e a installare le luminarie all’Isola: quest’anno siamo riusciti a metterle fino al sottopasso. In tutto sono stati 450 i commercianti di Vercelli che hanno aderito per illuminare la città”. L’accensione dell’albero all'Isola è stata frutto di un lavoro di gruppo: “Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito – hanno dichiarato il presidente del Comitato Isola Alessandro Coppo e la vice Daniela Ciusano – tra questi tutte le attività commerciali del rione, le associazioni sportive Engas Hockey, Hockey Amatori, Hockey femminile e Skating Vercelli, le palestre Nuova Vigor e San Andreas e la Gorreri Floricoltura”. Quella di ieri è stata una giornata di festa: “Attraverso eventi come questo – ha sottolineato Coppo – speriamo nella ripresa di un tempo che ci porterà a stare di nuovo assieme”. Nell’occasione Simion ha ricordato anche alcuni progetti che coinvolgono il rione: quelli che si inseriscono all’interno del programma nazionale qualità dell’abitare (PinQua), l’avvio del cantiere in via Restano per riqualificare gli ex magazzini comunali trasformandoli in laboratori universitari e i lavori che interesseranno il PalaPregnolato. Sempre ieri, è stato acceso anche l’albero stilizzato in piazza Risorgimento, davanti alla Camera di Commercio.