Street art o goliardia nei giardini del Sant'Andrea?

Installazione artistica o stupida goliardata?

E' la domanda che questa mattina, sabato 4 dicembre, a margine della festa dei Vigili del fuoco per la patrona Santa Barbara, ci siamo posti transitando nelle immediate vicinanze della basilica di Sant'Andrea a Vercelli. Sulla testa di una statua facente parte del monumento, eretto in quei giardini nel 1907 in memoria di Umberto I (Re d'Italia), c'è posizionato un cono stradale, uno di quelli classici di colore bianco e arancione che vengono utilizzati come delimitatori di spazio segnaletico durante lavori urbani o altri contesti di necessità.

E dire che proprio lì, a pochissimi metri, è installato un sistema di telecamere di sorveglianza proprio per prevenire ulteriori atti di vandalismo o comunque di inciviltà. Come già accaduto in passato con l'identificazione di alcuni writers che avevano dato libero sfogo alla loro creatività sui muri del Dugentesco, se davvero si trattasse di una "ragazzata" (e non di un'opera di street art), allora, non dovrebbe essere troppo difficile risalire all'autore o agli autori di tale gesto.