Lilt in piazza con la composta di zucca cedrina per la prevenzione

Lilt, Vercelli: le volontarie domenica 5 dicembre, dalle 10 alle 13, saranno in piazza Cavour con lo stand dove proporranno la composta di zucca cedrina e arancia di “Natura sotto il tappo". L'iniziativa consentirà all'associazione di portare avanti il progetto “Sui passi di Venere”. L'obiettivo è quello di donare visite senologiche ed ecografie mammarie alle giovani donne della provincia che hanno casi di tumore al seno in famiglia o particolari fragilità. Si potrà così ampliare la platea per lo screening, offrendo la possibilità di visite senologiche con ecografia mammaria nei centri di Vercelli e Borgosesia, a donne della fascia di età tra i 30 e i 40 anni, con familiarità o particolari fragilità. Con lo stesso intento prosegue anche la vendita dei biglietti della lotteria: domenica 5 dicembre sarà possibile acquistarli per contribuire all'iniziativa benefica di prevenzione. L'estrazione della lotteria è in programma l'8 gennaio 2022. "A fronte di una offerta riceverete la composta di zucca cedrina e arancia: aiutateci ad aiutarvi" sottolineano dalla Lilt.