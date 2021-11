Scuole Cristiane: il Presepe vivente aperto a tutte le scuole cittadine

Quest’anno il Presepe Vivente delle Scuole Cristiane con la capanna allestita in piazza Cavour è giunto alla sua 14esima edizione, viste le restrizioni per la pandemia, sarà nuovamente proposto in versione “Virtuale“ e grazie alla collaborazione del Comune di Vercelli, Ascom e Iren nella capanna saranno proiettati i video messaggi natalizi realizzati dai bambini.

"La capanna presente di Piazza Cavour ora è ricoperta di neve, ha un’apparenza fredda e disabitata, ma come sempre cela belle sorprese che durante il periodo di Avvento, si riveleranno e la trasformeranno - spiegano i promotori dell'iniziativa - Come spesso accade quando la nostra corteccia umana, esternamente fredda, se non addirittura ghiacciata e distaccata, forse per autodifesa, si rivela fragile come la neve e si scioglie al sole dinnanzi alla sofferenza, al dolore, al pianto di un bambino... Così é la capanna di piazza Cavour che al suo interno ha un cuore caldo che batte...il cuore di Gesù Bambino, il cuore di tutti i bambini del mondo. Per celebrare i 180 anni dalla fondazione le Scuole Cristiane quest’anno desiderano condividere con i bambini della città la capanna della natività. Al suo interno, sul grande schermo saranno proiettati i videomessaggi natalizi preparati dai bambini delle scuole cittadine, scuole dell’infanzia e primaria, che desiderano partecipare".

Aderire è semplice, basta preparare insieme ai compagni di classe un breve video, della durata massimo di due minuti, che propone messaggi augurali, di pace e di solidarietà con canti, poesie e pensieri a tema natalizio e inviarlo entro il 15 dicembre 2021 a: [email protected] "Il materiale pervenuto sarà proiettato sullo schermo, secondo una rotazione negli orari previsti, dalle ore 10 alle ore 20, per sette giorni settimanali, durante le festività natalizie, sarà un modo per allietare le feste della nostra città!", spiegano dalla Scuole Cristiane.