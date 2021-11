Vercelli: che spettacolo le luci di Natale

“Illuminando la città vogliamo, davvero, dare un segnale di rinascita, di ripresa e di speranza. Siamo contentissimi di essere riusciti a fare un accordo con tutti, dando un grande esempio di comunità, un esempio di come tutti insieme si possano realizzare delle cose belle”. Un saluto ben augurale quello che il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, ha rivolto ai cittadini nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 novembre, per il momento ufficiale dell’accensione delle luminarie natalizie, a partire proprio dal “cuore” di piazza Cavour con un albero a led, “circondato” da un cielo di stelle dorate.

In tutto sono 50 le vie illuminate e 420 i commercianti che hanno contribuito. Inoltre, grazie ad “Adotta una luminaria”, la campagna lanciata dal nostro giornale e con la collaborazione dell'oratorio San Giovanni Paolo II, della coordinatrice Valeria Piaggesi con la sua squadra di volontari, e degli sponsor che hanno aderito, il Concordia è stato illuminato per la prima volta: ieri il rione si è acceso sotto gli occhi di bambini, ragazzi e genitori tra stelle e lampade.

Parole di riconoscenza per i commercianti che hanno aderito all'iniziativa natalizia sono state rivolte loro e ai rappresentanti delle varie vie anche dall’assessore a Eventi e manifestazioni Domenico Sabatino, che ha sottolineato il coinvolgimento attivo di Atena Iren, dell’Ascom e della Camera di Commercio: “E’ stato un successo di gruppo, lavorando insieme siamo riusciti a illuminare e far bella la nostra città. Tutti quanti, credo, amiamo la nostra Vercelli, perciò farla bella, farla nuova significa attrattività per le nostre attività e per i nostri cittadini”. Compiacimento per l’iniziativa pubblica che inaugura il periodo delle festività, poi, è stato espresso anche da Angelo Guidi, amministratore delegato di Atena Trading srl: “Sono felicissimo di rivedere la piazza piena, perché l’anno scorso si era dovuto fare l’evento online”.

Dello stesso avviso Angelo Santarella, nuovo presidente di Ascom Vercelli: “Con un lavoro di squadra con il Comune e Atena Iren si è riusciti a portare le luci anche nelle vie più periferiche, i negozi non sono solo qua, in centro o in corso Libertà, ma in tutte le vie della città”.

La cerimonia di accensione del grande albero di Natale e delle luminarie è stata animata dalle esibizioni canore di alcuni bambini delle “Scuole Cristiane” guidati dalla maestra Francesca Borsetti. In arrivo anche una novità annunciata dalla direttrice Roberta Tricerri: il presepio della scuola negli ultimi due anni è diventato virtuale; con la collaborazione di tutte le scuole verrà posto un grande televisore con il filmato dentro la capanna illuminata di piazza Cavour.

A conclusione della giornata il sindaco Corsaro e l’assessore Sabatino hanno fatto visita all’oratorio San Giovanni Paolo II, che fa capo agli "Oratori riuniti Vercelli Ovest", per ringraziarlo della collaborazione fornita insieme al giornale La Sesia. Presente il parroco don Mauro Rizzi.