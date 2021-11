Ciclamini della solidarietà' per sostenere il laboratorio Brein

Diapsi Vercelli, come molte altre associazioni nel 2020 non ha potuto svolgere diverse raccolte di fondi, importanti per mantenere i servizi attivati. "Il ritorno dei banchetti della nostra associazione è affidato ad un classico degli scorsi anni, ovvero 'I Ciclamini della Solidarietà' che si potranno avere in cambio di un’offerta domenica 28 novembre all’entrata di alcune chiese cittadine che hanno aderito all’iniziativa" spiega Lorena Chinaglia presidente di Diapsi. Le parrocchie aderenti sono San Giuseppe (ore 9 e 11); Sant’Agnese (ore 11); Duomo (ore 8,30, 10,30, 12); San Paolo (ore 10 e 11); San Bernardo (ore 9 e 11); S. Antonio, all’Isola (ore 10).

"Le offerte - aggiunge Chinaglia - andranno a sostenere i progetti di inserimento lavorativo del laboratorio Brein di Diapsi, nel quale sono inseriti diversi utenti che si trovano in condizione di marginalità o con disagio psichico, laboratorio che sta ottenendo sempre maggiori consensi sia per la creatività delle proposte che per i risultati sul fronte riabilitativo. Le offerte dei ciclamini daranno ulteriore slancio al progetto che è una vera e propria eccellenza a livello nazionale nel panorama del volontariato nazionale".