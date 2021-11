Un mondo di luce in piazza Palazzo Vecchio. L'installazione del Comune, è stata assemblata oggi, venerdì 26 novembre, di primissima mattina per non interferire con le attività dell'area mercatale. "Le parti che compongono il mappamondo sono state trasportate con un bilico a Vercelli e poi trasferite nella piazzetta, nel cuore della città" spiega l'assessore Domenico Sabatino. Un'installazione benaugurale voluta dal sindaco Andrea Corsaro e dello stesso Sabatino che aggiunge: "Dopo il difficile periodo della pandemia, da cui non siamo ancora usciti, per questo Natale abbiamo voluto dare alla città un messaggio di unione e fratellanza". Il mappamondo, in quella che comunemente viene chiamata piazza dei Pesci o del Broletto, sarà illuminato sabato 27 novembre insieme a tutte le luminarie.